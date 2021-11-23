По дороге из Ростова в Волгодонск пропал 19-летний парень

Фото: Лиза Алерт.

В Ростовской области разыскивают 19-летнего парня. Уроженец Волгодонска Сергей Аников ехал из Ростова домой и пропал без вести.В донскую столицу молодой человек приехал по делам. Днем 21 ноября он должен был возвращаться обратно в Волгодонск, но до дома так и не доехал. Родные позвонили ему, однако телефон парня был отключен. Родственники подождали еще пару дней и пошли с заявлением в полицию. Позже к поискам молодого человека присоединились добровольцы поисково-спасательного отрядаНа вид Сергею около 20 лет, молодой человек среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые, рост 170-175 сантиметров. Уезжал из дома он в синей куртке, джинсах и кроссовках.Если у вас есть информация о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.