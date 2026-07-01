По данным Росстата на Дону за последнюю неделю июня подорожали все виды топлива

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По данным Росстата, за последнюю неделю июня все виды топлива вновь подорожали в Ростовской области. В официальной статистике средняя цена на АИ-92 к 29 июня составила 69,49 рублей за литр, что на 0,34 рубля выше показателей предыдущей недели. Аналогичная тенденция наблюдается и с АИ-95, цена которого достигла 76,27 рублей. Стоимость АИ-98 и более высоких марок выросла до 99,77 рублей за литр, увеличившись на 1,64 рубля.Однако, реальная картина на автозаправочных станциях значительно отличается от официальных цифр. По состоянию на 1 июля, большинство АЗС либо вовсе не имеют топлива, либо сталкиваются с многочасовыми очередями. Автовладельцы сообщают о том, что прибегают к помощи онлайн-сервисов для поиска бензина, но даже это не гарантирует успешной заправки: по приезду на место, топливо может отсутствовать, или же придется стоять в огромной очереди.Более того, цены, которые наблюдаются непосредственно на заправках, существенно превышают данные Росстата. Например, на сетевых АЗС в Ростове цены варьируются следующим образом:«Лукойл»: АИ 92+ — 66,86 руб., АИ 95+ — 74,55 руб., ДТ+ — 78,71 руб., АИ 100 — 99,40 руб.«Роснефть»: АИ 92 — 65,40 руб., АИ 95 Premium — 73,90 руб., ДТ — 76,70 руб.«Тебоил»: АИ 92 — 74,90 руб., АИ 95 — 81,90 руб., АИ 95+ — 82,90 руб., ДТ+ — 84,90 руб., АИ 100 — 109,90 руб.И это еще не самый пессимистичный сценарий. В конце июня в Батайске и Аксайском районе стоимость бензина за литр переваливала за сенсационные 140 рублей.