Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

По данным Росстата на Дону за последнюю неделю июня подорожали все виды топлива

По данным Росстата на Дону за последнюю неделю июня подорожали все виды топлива

По данным Росстата, за последнюю неделю июня все виды топлива вновь подорожали в Ростовской области. В официальной статистике средняя цена на АИ-92 к 29 июня составила 69,49 рублей за литр, что на 0,34 рубля выше показателей предыдущей недели. Аналогичная тенденция наблюдается и с АИ-95, цена которого достигла 76,27 рублей. Стоимость АИ-98 и более высоких марок выросла до 99,77 рублей за литр, увеличившись на 1,64 рубля.

Однако, реальная картина на автозаправочных станциях значительно отличается от официальных цифр. По состоянию на 1 июля, большинство АЗС либо вовсе не имеют топлива, либо сталкиваются с многочасовыми очередями. Автовладельцы сообщают о том, что прибегают к помощи онлайн-сервисов для поиска бензина, но даже это не гарантирует успешной заправки: по приезду на место, топливо может отсутствовать, или же придется стоять в огромной очереди.

Более того, цены, которые наблюдаются непосредственно на заправках, существенно превышают данные Росстата. Например, на сетевых АЗС в Ростове цены варьируются следующим образом:


«Лукойл»: АИ 92+ — 66,86 руб., АИ 95+ — 74,55 руб., ДТ+ — 78,71 руб., АИ 100 — 99,40 руб.

«Роснефть»: АИ 92 — 65,40 руб., АИ 95 Premium — 73,90 руб., ДТ — 76,70 руб.

«Тебоил»: АИ 92 — 74,90 руб., АИ 95 — 81,90 руб., АИ 95+ — 82,90 руб., ДТ+ — 84,90 руб., АИ 100 — 109,90 руб.

И это еще не самый пессимистичный сценарий. В конце июня в Батайске и Аксайском районе стоимость бензина за литр переваливала за сенсационные 140 рублей.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика