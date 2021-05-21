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По числу новых заболевших COVID-19 на Дону лидирует Ростов

По числу новых заболевших COVID-19 на Дону лидирует Ростов
За сутки коронавирус обнаружили в 43 городах и районах Ростовской области. Наибольшее количество инфицированных оказалось в донской столице. В Ростове выявили 67 заболевших (34,5% от общего числа пациентов с COVID-19). Второе место делят Новочеркасск и Таганрог - там вирус подхватили по семь человек.

На территории Неклиновского, Красносулинского районов, а также Батайска, Каменска-Шахтинского и Шахт борьбу с опасной инфекцией начали по шесть человек. В Аксайском, Мясниковском районах и Азове - по пять, а в Семикаракорском - четыре.

По три зараженных оказались в Егорлыкском, Тацинском, Зерноградском, Азовском, Мартыновском, Сальском, Орловском, Боковском и Пролетарском районах. Аналогичная ситуация - в Константиновском и городах Донецке, Гуково.

Пациентами с коронавирусом стали по два жителя Тарасовского, Багаевского, Миллеровского, Кашарского, Веселовского, Цимлянского, Кагальницкого районов. Столько же заболевших - в Новошахтинске и Волгодонске.

Меньше всего инфицированных оказалось в Морозовском, Ремонтненском, Обливском, Верхнедонском, Каменском, Октябрьском, Волгодонском, Белокалитвинском, Зимовниковском и Дубовском районах. Там вирус подхватили по одному человеку.

За период пандемии диагноз подтвердился у 92 914 жителей донского региона. Из них 4 344 не смогли побороть опасную инфекцию. Как сообщили в правительстве области, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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