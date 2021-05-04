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По центральным улицам Ростова провели двух цирковых слонов

По центральным улицам Ростова провели двух цирковых слонов
Двух цирковых слоних провели по центральным улицам Ростова-на-Дону. Жители города стали очевидцами необычного громоздкого шествия 6 мая. Слонов вели дрессировщики из ростовского цирка.

Движение «колонны» началось от цирка на проспекте Буденновском. Провожаемые завораживающим взглядом ростовчан, слонихи пошли к Большой Садовой. Конечной остановкой стал парк им. М. Горького.

Там слоних окружили десятки восторженных горожан. Специально для гостей животные исполнили несколько цирковых трюков.

Коронным номером, вызвавшим бурю аплодисментов зрителей, стал танец слоних. Слушая указания дрессировщика, животные стали качать головой в разные стороны, словно танцуя под музыку. В награду артисты получили порцию сладких яблок и отправились обратно в цирк готовиться к предстоящему выступлению.

Директор Ростовского государственного цирка Игорь Байтингер рассказал, что небольшое представление для ростовчан устроили слонихи Претти и Марго – мама и дочь. Родительнице – 30 лет, а ее чаду – 10. В донскую столицу они прибыли в рамках гастрольного тура.

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