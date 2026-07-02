Площадку для строительства Южной АЭС определят до конца 2026 года

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Место строительства Южной атомной электростанции планируют выбрать до конца 2026 года. Об этом сообщил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.По его словам, сейчас «Росатом» совместно с правительством Ростовской области продолжает обсуждение возможных площадок для размещения нового объекта.Сальников отметил, что необходимость строительства второй атомной электростанции связана с растущим дефицитом генерирующих мощностей в энергосистеме региона. Одним из рассматриваемых вариантов является строительство Южной АЭС в Волгодонске.В настоящее время Ростовская АЭС обеспечивает около 70% всей электроэнергии, вырабатываемой в Ростовской области, а также около 28% генерации в Объединенной энергосистеме Юга России.