Площадку для строительства Южной АЭС определят до конца 2026 года
Место строительства Южной атомной электростанции планируют выбрать до конца 2026 года. Об этом сообщил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.
По его словам, сейчас «Росатом» совместно с правительством Ростовской области продолжает обсуждение возможных площадок для размещения нового объекта.
Сальников отметил, что необходимость строительства второй атомной электростанции связана с растущим дефицитом генерирующих мощностей в энергосистеме региона. Одним из рассматриваемых вариантов является строительство Южной АЭС в Волгодонске.
В настоящее время Ростовская АЭС обеспечивает около 70% всей электроэнергии, вырабатываемой в Ростовской области, а также около 28% генерации в Объединенной энергосистеме Юга России.