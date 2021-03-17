Пятилетняя годовщина крушения «Боинга» в Ростове: вспоминаем, как это было

В Ростове-на-Дону 19 марта 2016 года на посадочную полосу старого аэропорта упал пассажирский самолёт «Боинг 737». Все люди, находившиеся на борту лайнера, - 62 человека, погибли. Rostov.ru вспоминает, как развивались события в тот роковой день пять лет назад.Воздушное судно FZ981 сообщением Дубай - Ростов-на-Дону должно было приземлиться в донской столице 19 марта 2016 года в 1.20. В ночь с пятницы на субботу шёл мокрый снег. Погода препятствовала мягкой посадке. Два авиарейса, которые также планировали сесть в аэропорту на Шолохова, из-за плохой видимости, дождя и ветра взяли курс на Краснодар. «Боинг» продолжал кружиться в небе над городом, выжидая подходящего случая. Командир корабля не смог посадить судно с первого раза и пошёл на второй круг. На второй попытке самолёт с бешеной скоростью начал падать и рухнул в начале взлётной полосы в 1.41.На место крушения воздушного судна сразу прибыли службы спасения: пожарные, врачи, полицейские, следователи Международного авиационного комитета (МАК). Оперативники занялись поисками уцелевших. Но, увы, никто из 55 пассажиров и семи членов экипажа не выжил.Спустя пару часов у входа в аэропорт вывесили список с именами погибших. Большинство посадочных мест занимали жители Ростовской области. Они возвращались целыми семьями после отпуска из Арабских Эмиратов. В авикатастрофе погибли главный врач Ростовской областной больницы № 2 (бывшая медсанчасть завода «Ростсельмаш») Игорь Пакус и его жена Галина, директор областного центра пластической хирургии областной клинической больницы № 1 Олег Чистяков с женой и 5-летним сыном, председатель территориальной избирательной комиссии Октябрьского района Ростова Елена Чернова и ее супруг Дмитрий, директор департамента ЖКХ Новочеркасска Сергей Безгласный с женой Юлией, супруга и дочь главы Азовского района Марина и Виктория Бевзюк, семейная пара Елена и Сергей Колиберда, пилот Виталий Веремеевский с женой Натальей и сыном Пашей. Также на борту были граждане из Украины, Индии, Узбекистана, Киргизии, Испании, Колумбии, Кипра и Республики Сейшелы. Никому не удалось спастись.В 8.00 на Шолохова приехали родственники и психологи. Специалисты пытались унять боль близких. Но разве можно излечить только что разбитое сердце? Через полчаса в воздушной гавани уже были служители церкви.К 9.00 ростовчане собрались у входа в аэропорт с цветами и игрушками. Они возложили дары в память погибшим землякам к временному мемориалу. Тем временем дополнительные отряды спасателей собирали останки тел и личные вещи, разбросанные на площади десять гектаров.В 19.00 фрагменты тел разбившихся пассажиров и пилотов привезли в морг. Родственники пришли на опознание своих близких и сдали анализы. Идентификация останков проходила через совместимость ДНК, потому что никто из жертв не уцелел.Ростовский аэропорт возобновил работу спустя сутки.Следователи выдвинули различные версии произошедшего: техническая неисправность борта, сложные метеоусловия. Из-за плохой погоды командир корабля принял решение уйти на второй круг при рабочем автопилоте., – сказал штурман, что означает – лайнер поднимается на эшелон 1 500 метров под углом 15 градусов. Не достигнув эшелона, командир по неизвестной причине выключил автопилот. В эту же секунду «Боинг» нырнул вниз. Один из пилотов повторял другому:Когда пилоты отключили автоматику, включился стабилизатор. Из-за этого руль потерял эффективность - самолёт практически перестал реагировать на штурвал. По расшифровке записи с чёрного ящика последние шесть секунд перед столкновением с землей в кабине были слышны нечеловеческие крики.19 марта 2017 года в Ростове-на-Дону открыли памятник. Мемориал со смотрящей вниз птицей носит название «Прерванный полет». На нём выбиты все имена и фамилии погибших. Ежегодно дончане приходят к комплексу и возлагают цветы в память жертв катастрофы. Крушение «Боинга» стало одной из самых значительных трагедий в истории Ростова.