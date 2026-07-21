Пять лет лишения свободы: Азовский суд вынес приговор гендиректору «Колхоза им. Мясникяна»

Фото: «Колхоза им. Мясникяна»

В Азовском городском суде вынесли приговор генеральному директору «Колхоза им. Мясникяна». Матеоса Хатламаджияна приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, 400 тысячам рублей штрафа и запрету занимать руководящие должности в течение трех лет. Руководителя одного из лучших животноводческих предприятий Ростовской области заключили под стражу прямо в зале суда.Защита Матеоса Хатламаджияна намерена обжаловать приговор. Как заявила адвокат Людмила Лопаткина, нет состава уголовно наказуемого преступления:- Экспертиза не проведена, ущерб не установлен. Мы считаем, что этот суд вообще не должен был выносить приговор. Подсудность нарушена, дело должно было быть возвращено прокурору, потому что там даже нет расчета суммы ущерба. Естественно, мы будем обжаловать приговор. Суд не соблюдал основные принципы правосудия - состязательность, равноправие сторон. С первого дня была установка на обвинительный уклон. Судья не должна принимать сторону обвинения.Адвокат Вячеслав Котельников выразил полную поддержку своему коллеге и добавил:- Это вопиющий случай, когда придуман ущерб, придумано преступление. Ни следствие, ни суд не установили ни наличие ущерба, ни его размер. В деле отсутствует правовая основа для привлечения человека к уголовной ответственности. Спор акционеров относится к области корпоративного права, которые регулируются арбитражным судом. Во время судебного разбирательства ни одно из ходатайств или заявлений, связанных с фактами и обстоятельствами дела, не было приобщено к материалам. Матеоса Хатламаджияна даже не допросили. Очевидно, кто-то заинтересован в отстранении человека от управления юридическим лицом, которому принадлежат земельные участки рядом с Ростовом-на-Дону.В момент оглашения приговора в зале присутствовали члены семьи Матеоса Хатламаджияна, его адвокаты и несколько «потерпевших». В материалах дела фигурировали более 80 человек, которые были признаны следствием «потерпевшими». На оглашение приговора пришли четверо из них. Они сидели в последнем ряду с каменными лицами. Кажется, до них, как и до большинства «потерпевших», стало доходить, что вместо мифических миллионов они получат лишь позор и испорченную репутацию…Главным потерпевшим по этому делу стал аграрный сектор Ростовской области. 15 лет назад именно Матеос Хатламаджиян поднял «Колхоз им. Мясникяна» из руин и вывел его в лидеры отрасли. К 2024 году поголовье скота в колхозе превысило 2,2 тысячи голов, а средний надой составлял 23 килограмма в день, внедрялись самые современные технологии в области животноводства, инвестировали десятки миллионов рублей в развитие и капитальное строительство.Уголовное дело в отношении Матеоса Хатламаджияна возбудили еще в октябре 2023 года. Этому послужили девять жалоб бывших сотрудников колхоза. Через год к ним присоединились еще 80 человек. Многие из них в суде утверждали, что не могут точно определить, какой ущерб им нанес гендиректор. Однако во время следствия оперативники предлагали им многомиллионные компенсации за заявления.После вынесения приговора колхоз окажется в сложной ситуации, которая может привести к его полному краху и тяжелым временам. Если Матеоса Хатламаджина посадят, колхоз столкнется с многомиллионными убытками и вернется к прежнему состоянию разрухи.Похоже, что только сейчас «потерпевшие» осознали, что не смогут получить никакого материального возмещения, независимо от исхода суда. Оценка активов, установленная следствием в размере 800 миллионов рублей, будет стремительно снижаться до нуля. Те, кто полагался на эти активы, окажутся ни с чем.