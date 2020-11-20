Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Певица Татьяна Котова устроила свадебную церемонию для своих собак

Певица Татьяна Котова устроила свадебную церемонию для своих собак
Известная певица из Ростова Татьяна Котова «поженила» своих собак. Свадьба состоялась в рамках выпуска телешоу «Видели видео?», вышедшего 22 ноября на Первом канале.

Как рассказала сама знаменитость во время шоу, она заказала красивый костюмчик для одной из своих собак. В итоге наряд так понравился женщине, что она решила устроить свадебную церемонию для Кики и Степашки, которые относятся к породе мальтипу. На телепередаче все оформили в классическом стиле: цветочная арка, известный ведущий и красная ковровая дорожка, по которой питомцев провела сама Татьяна.

- Согласитесь, что Кики и Степашка максимально очаровательны в своих свадебных нарядах, подготовленных специально для события, - написала Котова на своей странице в «Инстаграме». - С примеркой, пошивом, катанием в свадебном авто и клятвами - всё, как у обычных людей.

Многие подписчики Татьяны остались недовольны такой церемонией. По их мнению, певица страдает безделием и потому решила сделать странную свадьбу. Знаменитость никак не реагирует на критику и просто остается счастливой, что ее собачки «узаконили» свои отношения.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.