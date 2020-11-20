Певица Татьяна Котова устроила свадебную церемонию для своих собак

Известная певица из Ростова Татьяна Котова «поженила» своих собак. Свадьба состоялась в рамках выпуска телешоу «Видели видео?», вышедшего 22 ноября на Первом канале.Как рассказала сама знаменитость во время шоу, она заказала красивый костюмчик для одной из своих собак. В итоге наряд так понравился женщине, что она решила устроить свадебную церемонию для Кики и Степашки, которые относятся к породе мальтипу. На телепередаче все оформили в классическом стиле: цветочная арка, известный ведущий и красная ковровая дорожка, по которой питомцев провела сама Татьяна.- Согласитесь, что Кики и Степашка максимально очаровательны в своих свадебных нарядах, подготовленных специально для события, - написала Котова на своей странице в «Инстаграме». - С примеркой, пошивом, катанием в свадебном авто и клятвами - всё, как у обычных людей.Многие подписчики Татьяны остались недовольны такой церемонией. По их мнению, певица страдает безделием и потому решила сделать странную свадьбу. Знаменитость никак не реагирует на критику и просто остается счастливой, что ее собачки «узаконили» свои отношения.