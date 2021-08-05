Петицию об отмене антиковидных мер на Дону подписали 35 тысяч человек

В Ростовской области с каждым днем увеличивается число подписей под петицией за отмену коронавирусных ограничений. Люди продолжают распространять инициативу на сайте Change.org в Сети. По данным на 7 августа, за нее проголосовали 35 тысяч человек.Они просят власти изменить антиковидные меры, вступившие в силу 4 августа. Люди считают новые ограничения слишком жесткими. Попасть в общепит, кино, тренажерный зал теперь можно только тем, у кого есть специальный документ. В их числе - справка о недавней болезни коронавирусом, документ о вакцинации или ПЦР-тест. Последний стоит порядка двух тысяч рублей и действует три дня. В таком случае непривитые и неболевшие должны делать около 10 тестов в месяц и тратить порядка 20 тысяч рублей, чтобы продолжать привычно жить.Также многие не согласны с приостановкой плановой медпомощи и закрытием бассейнов в период сильной жары. Петиция стремительно набирает популярность, еще утром 6 августа число подписавших составляло 30 тысяч, а за день выросло еще на пять.