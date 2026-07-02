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Первый замминистра образования Ростовской области ушел с поста. Об этом свидетельствует отсутствие имени Игоря Малиночки.Карточка чиновника исчезла в начале июля. Пока неизвестно с чем связан уход Малиночки. Но стоит отметить, что несколько месяцев назад место министра образования заняла Виктория Чернышова.В настоящее время у министра образования Виктории Чернышовой четыре заместителя — Алина Скрябина, Сергей Федоров, Татьяна Богданова и Екатерина Саковникова.