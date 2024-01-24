Первый начальник ГО и ЧС по Ростовской области скончался на 76-м году жизни

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Скончался первый начальник Главного управления ГО и ЧС по Ростовской области. Геннадий Бахарев умер в возрасте 75 лет 24 января.Генерал-майор родился в городе Шадринске Курганской области. В 1970-м отучился в Красноярском военном радиотехническом училище.Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям донского региона он возглавил в 1997 году. На этой должности Геннадий Бахарев трудился пять лет. А с 2005-го по 2023-й возглавлял региональный Совет ветеранов спасательных служб.За свою карьеру военнослужащий был награжден орденом Мужества и другими государственными наградами. В том числе был поощрен за руководство группировкой сил во время антитеррористической операции в 90-х.Геннадий Бахарев скончался на 76-м году жизни. Родные, близкие, друзья, коллеги и все, кто знал героя, проводят его в последний путь. Церемония прощания состоится 26 января.