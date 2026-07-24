Фото: Правительство РО

Первый этап благоустройства парка «Дружба» обойдется почти в 800 млн рублей. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.Напомним, что капитальный ремонт на территории Капустина, 1/1 начался в 2021 году. Обещали сдать объект в 2024 году, но подрядчик сорвал сроки. В результате парк остается закрыт и огражден от горожан.В 2025 году приступили к разработке нового проекта благоустройства. В нем приняли участие общественники, эксперты и представители власти. Губернатор Юрий Слюсарь дал поручения завершить благоустройство в 2027 году. Реализация проекта разбита на три этапа.На первом планируют начать с главного лестничного марша, центральной аллеи, пляжной зоны и каскадного фонтана. На эти цели запланировано 788,4 миллиона рублей.Всего объект обойдется в почти 1,4 миллиарда рублей.