Первые скачки в 2026 году на ипподроме Ростова: что говорят конники

Фото: Дондей

На ростовском ипподроме, несмотря на бюрократические проволочки, состоялись скачки. Мероприятие состоялось 24 июля в закрытом формате, без призового фонда и соответствующей организации, сообщает портал DonDay. Полноценный сезон открыть не смогли — у ипподрома до сих пор нет руководителя.Состоялось три забега. Приняли участие пятеро лошадей от двух лет и старше. Лошадей готовили к скачкам полгода, поэтому конники решили провести испытания самостоятельно. После передачи ипподрома государству власти уже больше двух месяцев не могут решить, кто будет им управлять. Курирующие ведомство до сих пор не выбрали. В результате конники содержат лошадей и территорию за свой счет. Люди терпят убытки.Но не смотря на все трудности представители конного спорта с удовольствием испытали своих лошадей в деле впервые в 2026 году.Спортсменка Ольга Ерохина скачет на ипподроме Ростова уже около года. Для нее этот день стал особенным и девушка поделилась своими впечатлениями.- Мы сегодня собрали, скажем так, свои скачки, пустили своих лошадей, - говорит Ольга. - Я думаю, что все прошло удачно и достойно. Рады, что даже скромной компанией мы смогли устроить забег и показать, что ростовский ипподром живет и будет жить.Жокей с большим опытом, Марат Рахматулин, также остался доволен результатами первого дня скачек. Он отметил, что хоть и соревнования получились не были официальными и присутствовала лишь небольшая группа зрителей, лошади получили возможность проявить себя. Скакунам дали возможность для старта и подготовки к будущим выступлениям.Конники надеются, что после завершения всех процедур оформления ипподром официально откроет свои двери для зрителей и проведет по-настоящему торжественное мероприятие.