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Первые дни сентября принесут в Ростов жару

Первые дни сентября принесут в Ростов жару
Фото: b1.m24.ru
В Ростове в первые дни сентября «дыхание» осени ещё не будет ощущаться. В начале недели температура в донской столице поднимется до +30 градусов.

По данным синоптиков, 30-градусная жара продержится до середины недели. Температура начнёт снижаться только с четверга. В пятницу воздух прогреется лишь до +28 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до +17…+19 градусов.

Всю неделю в Ростове будет стоять ясная, солнечная и практически безветренная погода. В среду прогнозируется небольшая облачность.
Вечером в пятницу и днём в субботу ожидается небольшой дождь.

Добавим, что в целом сентябрь прогнозируется тёплым и сухим.

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