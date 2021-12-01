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Первые декабрьские выходные в Ростове будут дождливыми

Первые декабрьские выходные в Ростове будут дождливыми
Первые декабрьские выходные в Ростове-на-Дону будут дождливыми. Прогноз погоды на ближайшие два дня составили синоптики Ростовского гидрометцентра.

В субботу, 4 декабря, столбики термометров покажут +12 градусов. Весь день будет лить дождь. А ночью температура воздуха упадет до +5 градусов, пойдет снег.

В воскресенье, 5 декабря, также прогнозируется дождь. Днем ожидается 8 градусов выше нуля, ночью – 4 градуса.

Такой погода в Ростове будет всю первую и третью декады декабря. Похолодает только в середине месяца, но лютых морозов и снегопадов не прогнозируется.
Фото: donday.ru
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