Первые декабрьские выходные в Ростове будут дождливыми
Первые декабрьские выходные в Ростове-на-Дону будут дождливыми. Прогноз погоды на ближайшие два дня составили синоптики Ростовского гидрометцентра.
В субботу, 4 декабря, столбики термометров покажут +12 градусов. Весь день будет лить дождь. А ночью температура воздуха упадет до +5 градусов, пойдет снег.
В воскресенье, 5 декабря, также прогнозируется дождь. Днем ожидается 8 градусов выше нуля, ночью – 4 градуса.
Такой погода в Ростове будет всю первую и третью декады декабря. Похолодает только в середине месяца, но лютых морозов и снегопадов не прогнозируется.