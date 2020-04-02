Первое дело за фейк про коронавирус возбуждено в Ростовской области
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Жительницу Ростовской области могут привлечь к ответственности за распространение недостоверной информации о коронавирусе.
Фигуранткой дела об административном правонарушении стала 43-летняя жительница Зимовниковского района.
- Женщина распространяла голосовое аудиосообщение, содержащее недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сведений о заболевшей семье и смерти женщины от коронавирусной инфекции, чем вызвала панику у жителей Зимовниковского района, а также поставила под угрозу нарушение общественного порядка на территории района, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.
В отношении дончанки собраны материалы по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». Женщине грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Наказание также может предусматривать конфискацию «предмета административного правонарушения», то есть телефон либо компьютер, с которого рассылалось сообщение.