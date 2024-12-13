Первая тренировка парадного расчета донских казаков прошла в Ростове

Фото: Администрация Ростова

В Ростове-на-Дону состоялось первое практическое занятие по подготовке парадного расчета Всевеликого войска Донского, который пройдет торжественным маршем в день 80-летия Великой Победы по центральной площади страны. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области, атаман ВВД Сергей Бодряков.Во время первой тренировки, прошедшей на плацу учебного центра ДГТУ, акцент был сделан на индивидуальной строевой подготовке участников. Казаков разделили на группы в зависимости от их уровня строевой выучки. Каждую группу возглавил казак, который ранее участвовал в Параде Победы.Кроме того, в тренировке приняли участие и несколько казаков-участников специальной военной операции.Стоит отметить, что количество составного парадного расчета составит 130 человек.- В парадном строю пройдут лучшие из лучших, - отметил Сергей Бодряков. – Это большая честь и большая ответственность, поэтому отбор будет максимально жестким, тренировки суровыми. Но уверен: донцы справятся с этой задачей!