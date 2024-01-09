Первая рабочая неделя года в Ростове будет морозной и снежной

Фото: Rostov.ru

В Ростове первая рабочая неделя года будет морозной и снежной. Актуальный прогноз с 9 по 12 января опубликовали синоптики Гидрометцентра.Во вторник выпадет снег. Температура воздуха днем опустится до -8 градусов. К вечеру похолодает до -18 градусов.На следующий день погода улучшится. Температура воздуха достигнет -4 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до -6 градусов.В четверг ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем поднимется до +1 градуса. Вечером столбики термометров опустятся до -2 градусов.В пятницу столбики термометров покажут не выше -1 градуса. Вечером температура воздуха опустится до -2 градусов.Напомним, накануне из-за сильной метели на трассе М-4 «Дон» образовались многокилометровые пробки. В дорожный затор попали сотни машин. Из-за непогоды даже открыли шесть пунктов временного размещения. Детям в этот день разрешили не идти в школы и детсады.