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Первая рабочая неделя 2022 года в Ростове будет дождливой

Первая рабочая неделя 2022 года в Ростове будет дождливой
В донской столице первая рабочая неделя нового года будет дождливой. Прогноз на ближайшие пять дней составили специалисты ростовского отделения Гидрометцентра.

Самыми теплыми днями на этой неделе будут понедельник и вторник. Температура воздуха составит +4 градуса, ожидается переменная облачность с большой вероятностью дождя.

Со среды в Ростове ожидается похолодание. Столбики термометров опустятся до -1 градуса, пойдет снег. Такая же погода ожидается и в четверг, только похолодает до -5 градусов.

К концу рабочей недели в столице юга снова ожидается потепление. Воздух прогреется до +2 градусов.
Фото: Алексей Бойко.
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