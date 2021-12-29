Первая рабочая неделя 2022 года в Ростове будет дождливой

Фото: Алексей Бойко.

В донской столице первая рабочая неделя нового года будет дождливой. Прогноз на ближайшие пять дней составили специалисты ростовского отделения Гидрометцентра.Самыми теплыми днями на этой неделе будут понедельник и вторник. Температура воздуха составит +4 градуса, ожидается переменная облачность с большой вероятностью дождя.Со среды в Ростове ожидается похолодание. Столбики термометров опустятся до -1 градуса, пойдет снег. Такая же погода ожидается и в четверг, только похолодает до -5 градусов.К концу рабочей недели в столице юга снова ожидается потепление. Воздух прогреется до +2 градусов.