Первая неделя зимы в Ростове-на-Дону будет облачной и прохладной

В донской столице ожидается прохладная и бесснежная первая неделя зимы. О прогнозе на период с 30 ноября по 4 декабря сообщили в городском гидрометцентре.Днем в понедельник ожидается теплая погода — градусники термометров покажут до +5 градусов. Ночью похолодает до -1. Сила восточного ветра достигнет шести метров в секунду.Похолодание начнется 1 и 2 декабря. Температура опустится до 0 градусов, а в ночное время до -3. Порывы ветра достигнут восьми метров в секунду.Облачность сохранится всю неделю, включая 3 и 4 декабря. В эти дни погода почти не будет отличатся от предыдущей — днем +1 градус, а ночью -3. Всю неделю также не привидится никаких осадков.