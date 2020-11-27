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Первая неделя зимы в Ростове-на-Дону будет облачной и прохладной

Первая неделя зимы в Ростове-на-Дону будет облачной и прохладной
В донской столице ожидается прохладная и бесснежная первая неделя зимы. О прогнозе на период с 30 ноября по 4 декабря сообщили в городском гидрометцентре.

Днем в понедельник ожидается теплая погода — градусники термометров покажут до +5 градусов. Ночью похолодает до -1. Сила восточного ветра достигнет шести метров в секунду.

Похолодание начнется 1 и 2 декабря. Температура опустится до 0 градусов, а в ночное время до -3. Порывы ветра достигнут восьми метров в секунду.

Облачность сохранится всю неделю, включая 3 и 4 декабря. В эти дни погода почти не будет отличатся от предыдущей — днем +1 градус, а ночью -3. Всю неделю также не привидится никаких осадков.

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