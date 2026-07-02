Перинатальный центр Ростова из соображений безопасности отменил праздник

Фото: Перинатальный центр

В перинатальном центре Ростовской области сообщили об отмене семейного праздника. Мероприятие было запланировано на 4 июля.Предполагалось, что в этот день семьи, чьи дети родились или получили помощь в центре, встретятся с врачами и медицинским персоналом.Как сообщили организаторы в социальных сетях, решение об отмене принято из соображений безопасности в связи с событиями, произошедшими в Ростовской области в минувшие выходные.В перинатальном центре поблагодарили жителей за понимание и отметили, что рассчитывают провести встречу позже, когда обстановка позволит организовать праздник в безопасных условиях.