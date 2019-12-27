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Перевозчик-банкрот распродаёт ростовские автобусы за 2,1 миллиона

Перевозчик-банкрот распродаёт ростовские автобусы за 2,1 миллиона
Автобусы ростовской транспортной компании пытаются продать с молотка. «Ростов-Авто» выставил на торги шесть единиц транспорта за 2,1 миллиона рублей. Соответствующие данные опубликованы в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.

Три «МАЗ-103065» 2008 года выпуска продаются по 290 965 рублей, ещё три – по 432 900 рублей. Заявки можно подать с 30 декабря по 24 января.

«Ростов-Авто» был зарегистрирован в 2011 году. В 2018-м после заявления Виталия Пономарёва за компанией начали наблюдение. Перевозчик предложил ему 8,4 миллиона рублей. В декабре того же года «Ростов-Авто» признали банкротом.

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