Переулок Халтуринский в Ростове открыли для движения

Восстановлено движение в переулке Халтуринском в Ростове. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Напомним, улицу перекрыли днем 17 июня из-за сильного подтопления в результате обильных осадков. Чтобы машины не застревали в воде, дорогу на участке от улицы Пушкинской до Большой Садовой решили перекрыть.Восстановить безопасное движение в переулке удалось только к 16.30. Несмотря на это, автомобилистам все же не рекомендуют в непогоду ездить на своих автомобилях.