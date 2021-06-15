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Переулок Халтуринский в Ростове открыли для движения

Переулок Халтуринский в Ростове открыли для движения
Восстановлено движение в переулке Халтуринском в Ростове. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Напомним, улицу перекрыли днем 17 июня из-за сильного подтопления в результате обильных осадков. Чтобы машины не застревали в воде, дорогу на участке от улицы Пушкинской до Большой Садовой решили перекрыть.

Восстановить безопасное движение в переулке удалось только к 16.30. Несмотря на это, автомобилистам все же не рекомендуют в непогоду ездить на своих автомобилях.

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