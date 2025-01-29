Перекрутившие в мясорубке дочь ростовчане не смогли обжаловать приговор

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Апелляционный суд в Сочи не смягчил приговор паре, перекрутившей в мясорубке свою дочь. Об этом сообщает Donday со ссылкой на адвоката осужденной Тамара Куценко.Трагедия случилась 28 апреля 2023 года. В полицию позвонила Анастасия Майборода: якобы неизвестный мужчина украл ее ребенка. Он распылил ей что-то в лицро и девушка потеряла сознание. Когда очнулась, дочки дома уже не было.Позднее выяснились жуткие обстоятельства. В морозилке были найдены 13 пакетов с человеческим фаршем. Супруги убили малышку и перекрутили ее в мясорубке, чтобы замести следы.На заседаниях супруги попытались доказать свою невиновность. Яков утверждал, что был на работе в момент убийства, а Анастасия сказала, что это муж задушил ребенка. Она лишь помогала заметать следы преступления: отмывала посуду и ножи от крови.В судебных заседаниях принимала участие коллегия присяжных. Им предъявили доказательства. Люди буквально не могли сдержать слез при виде фото мертвого ребенка, с которого сдирали кожу и выламывали кости черепа. Также были показаны видеоролики со скандалами пары.Коллегия присяжных признала обоих супругов виновными. Судом было назначено наказание в виде 13 лет колонии общего режима для Анастасии и 15 лет в колонии строгого режима для Якова. Сторона защиты Якова пыталась обжаловать приговор в апелляционном суде Сочи. Однако решение Ростовского областного суда оставили без изменений.