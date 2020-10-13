Перед судом снова предстанет бывший главный архитектор Ростова

Ростовский областной суд отозвал оправдательный приговор бывшему архитектору Ростова-на-Дону. Романа Илюгина снова ждёт судебное разбирательство.Как стало известно DonDay.ru, по представлению прокуратуры Ростовский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему архитектору Ростова-на-Дону. Дело в отношении Илюгина было возобновлено. Бывший чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.Напомним, в феврале прошлого года главный архитектор города был задержан. В ходе следствия выяснилось, что Роман Илюгин незаконно выдал разрешения на строительство, не запросив у застройщика необходимые документы, а также не организовав публичные слушания. Позже выяснилось, что построенные здания не соответствуют нормам.В результате незаконных действий более 60 дольщиков потеряли свои деньги. Сам же Илюгин объяснил свои действия тем, что участки входят в зону жилищного строительства, а потому выдача разрешения была законной.Ворошиловский суд Ростова оправдал Илюгина, после чего он ушел с поста главного архитектора Ростова-на-Дону.