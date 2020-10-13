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Перед судом снова предстанет бывший главный архитектор Ростова

Перед судом снова предстанет бывший главный архитектор Ростова
Ростовский областной суд отозвал оправдательный приговор бывшему архитектору Ростова-на-Дону. Романа Илюгина снова ждёт судебное разбирательство.

Как стало известно DonDay.ru, по представлению прокуратуры Ростовский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему архитектору Ростова-на-Дону. Дело в отношении Илюгина было возобновлено. Бывший чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.

Напомним, в феврале прошлого года главный архитектор города был задержан. В ходе следствия выяснилось, что Роман Илюгин незаконно выдал разрешения на строительство, не запросив у застройщика необходимые документы, а также не организовав публичные слушания. Позже выяснилось, что построенные здания не соответствуют нормам.

В результате незаконных действий более 60 дольщиков потеряли свои деньги. Сам же Илюгин объяснил свои действия тем, что участки входят в зону жилищного строительства, а потому выдача разрешения была законной.

Ворошиловский суд Ростова оправдал Илюгина, после чего он ушел с поста главного архитектора Ростова-на-Дону.

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