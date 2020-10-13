Перед судом снова предстанет бывший главный архитектор Ростова
Ростовский областной суд отозвал оправдательный приговор бывшему архитектору Ростова-на-Дону. Романа Илюгина снова ждёт судебное разбирательство.
Как стало известно DonDay.ru, по представлению прокуратуры Ростовский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему архитектору Ростова-на-Дону. Дело в отношении Илюгина было возобновлено. Бывший чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.
Напомним, в феврале прошлого года главный архитектор города был задержан. В ходе следствия выяснилось, что Роман Илюгин незаконно выдал разрешения на строительство, не запросив у застройщика необходимые документы, а также не организовав публичные слушания. Позже выяснилось, что построенные здания не соответствуют нормам.
В результате незаконных действий более 60 дольщиков потеряли свои деньги. Сам же Илюгин объяснил свои действия тем, что участки входят в зону жилищного строительства, а потому выдача разрешения была законной.
Ворошиловский суд Ростова оправдал Илюгина, после чего он ушел с поста главного архитектора Ростова-на-Дону.