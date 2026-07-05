Перед началом новой рабочей недели в Ростовской области потеплеет до +33 градусов

Фото: Дондей

Перед новой рабочей неделей в Ростовской области ожидается потепление до +33 градусов. Об этом свидетельствует прогноз Гидрометцентра на 5 июля.В этот день в регионе будет переменная облачность. Местами пройдут ливни с грозой, градом и сильным ветром.Днем порывы ветра будут достигать 6-11 метров в секунду. Во время непогоды скорость ветра может усилиться до 25 метров в секунду.Температура воздуха днем составит +23…+28 градусов. В отдельных районах воздух прогреется до +33 градусов.