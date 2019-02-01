Пенсионеру, потерявшему имущество при взрыве в Шахтах, выплатили лишь 50 тыс рублей



Пенсионер из Шахт, лишившийся имущества при взрыве в жилом доме, получил крохотную выплату. Его дочь и внучка вовсе пропали из списка потерпевших. Такую информацию сообщили в DonDay.ru.



Александр Кондратьев рассказал, что его родственники, по мнению чиновников, не пострадали, так как не были прописаны в квартире. Вместе с отцом Анна Андреева и её 11-летняя дочь Маша проживали в квартире на восьмом этаже и были соседями Пашутиных, погибших во время происшествия.



- Мы переселились к папе полгода назад, - рассказывает Анна. – Я социальный работник, ухаживаю за пожилыми людьми. Воспитываю дочь без мужа. Отец после смерти мамы нуждался в уходе. Он шахтёр, инвалид 3-й группы. Вот мы и переехали к нему. Но нас с дочерью исключили из списков, потому что мы не прописаны в папиной квартире.



Женщина и её дочь официально зарегистрированы в том же доме на улице Хабарова, только в подъезде № 1. Все их вещи, включая мебель и технику, находились в квартире Александра Дмитриевича.







- В момент взрыва я, дочь и внучка были дома, - вспоминает мужчина. - Взрывной волной в квартире вынесло все двери. К счастью, мы находились в спальне и не пострадали. Через несколько мгновений мы выбежали на площадку и пришли в ужас. Вместо целого этажа над нами зияло небо. Спасатели помогали нам выбираться из-под обломков.



Скоро всех жильцов на время поместили в школу № 23. Там людей опрашивали следователи и составляли списки пострадавших.

На встрече с представителями муниципалитета семье обещали поддержку и выплаты.



Однако, когда дело дошло до компенсации, деньги получил только отец, а Анна с Машей остались ни с чем. Смешно говорить — Александр Дмитриевичу заплатили 50 тысяч рублей. На такую несусветную сумму ему предложили восстановить всю мебель, одежду, посуду, книги, телевизор, холодильник, компьютер и многое другое.



Возмущённая женщина пошла в департамент труда и социального развития. Там ей ответили, что только через суд она может попытаться доказать, что находилась в квартире во время ЧП.



Спустя несколько дней после происшествия Анне позволили подняться на минутку в квартиру. Она записала видео, на котором видно, что всё имущество находится в непригодном виде.







- Но почему мы должны что-то доказывать? Моя дочь никогда не забудет случившегося! Мы уже неоднократно были у психолога. Все соседи – свидетели, они легко могут подтвердить, что мы жили в этой квартире!



Получается, что для следственного отдела они являются потерпевшими, а для чиновников — нет.

Не желая расставаться с деньгами, они хладнокровно вычёркивают фамилии непрописанных жильцов из документации.



Добавим, что реальный ущерб никто не оценивал. Комиссия поднималась только в квартиры до шестого этажа, потому что выше, по их словам, идти было опасно.



- Папе 28 января выплатили 50 тысяч рублей. Как такое может быть?! Он 35 лет отработал в шахте. Состоит на учете в силикозном диспансере. Полный кавалер Шахтерской славы! - злится Анна Андреева.



Мужчина лично ходил в администрацию к руководителю комитета по управлению имуществом Андрею Юрьеву. Чиновник сказал, что нет смысла претендовать на выплаты, учитывая то, что Александр Кондратьев — инвалид, и имеет хорошую пенсию.



К дому 1 февраля приезжали грузчики, которые под надзором спасателей хотели вывезти из дома уцелевшие крупногабаритные предметы. Однако, они не успели ничего сделать — в здании между восьмым и девятым этажом пошла трещина. Спасатели сказали, что на пролёте может находиться только один человек.







В понедельник, 4 февраля, Анна Андреева написала заявление в следственный комитет о том, что её с дочкой убрали из списка пострадавших. Там ей пообещали во всём разобраться.



На следующий день женщине позвонил Фёдор Хлебников, руководитель аппарата администрации города. Он сказал, что если она попытается обратиться в суд, чтобы доказать своё присутствие в квартире в момент взрыва, то в её отношении заведут уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами.



- Мы живём в каком-то аду! Сначала взрыв, паника. Вроде бы живы, но без вещей, без крыши над головой. А теперь такое давление и угрозы!



На сделанных ей кадрах видны игрушки, женская косметика, которыми Александр Кондратьев явно не пользовался. Но это никто не считает доказательством того, что женщина и ребёнок проживали вместе с ним.