Пенсионеру из Ростова перекрыли доступ к собственному гаражу

— Теперь они нашли двух владельцев, которые не живут в этом доме, и перекрыли им доступ к воротам. Допустим, мы согласимся платить три тысячи, а потом сумму могут поднять до пяти. Поэтому мы решили оформить все законно и подали в суд на установление сервитута. Пусть суд определит, сколько мы должны платить, — поделился он с Donday.

— За все время я не видел, чтобы там играли дети. А ящики с несколькими кустами сложно назвать полноценным озеленением. Кроме того, на месте гаражей хотят построить площадку, хотя за домом есть пустующая территория, — рассказал мужчина.

Фото: Юрий Арабей

Ростовчанин Юрий Арабей после выхода на пенсию вместе с женой решил приобрести автомобиль. В 2024 году супруги купили гараж рядом с домом — во дворе многоэтажки № 24–26 по улице Донской. Прежний владелец передал мужчине пульт, с помощью которого можно было открывать въездные ворота.До декабря 2025 года пенсионер беспрепятственно пользовался проездом. Затем на воротах появилась записка без подписи и печати, якобы составленная управляющей компанией. В обращении владельцам гаражей, которые не проживают в доме и не владеют в нем квартирами, предложили ежемесячно платить по три тысячи рублей за возможность въезжать на территорию. В противном случае им пригрозили заблокировать доступ.В записке утверждалось, что решение приняли на общем собрании собственников помещений. Примерно через месяц такое же требование вновь появилось на воротах, а в феврале систему доступа заменили на кодовый замок.Под ограничения попали Юрий Арабей и его 78-летний сосед, инвалид второй группы. Мириться с новыми условиями мужчины не стали и обратились в суд.По словам ростовчанина, еще в землеустроительном деле по межеванию участка от 2007 года был предусмотрен сервитут для проезда к капитальным гаражам, расположенным во дворе. Однако владельцы гаражей не зарегистрировали его в Росреестре, поскольку сами жили в этом доме и являлись сособственниками земли.Юрий Арабей рассказал, что с 2013 года отдельные жильцы неоднократно пытались через суд добиться сноса гаражей, но безуспешно.На время разбирательств пенсионерам не разрешили пользоваться въездом. Автомобиль Юрия остался в гараже за закрытыми воротами, поэтому сейчас ему помогают друзья. Его сосед вынужден оставлять машину на улице.Ростовчанин также отметил, что недовольные собственники выступают против движения автомобилей по двору, ссылаясь на безопасность детей и озеленение. При этом, по его словам, сами жильцы продолжают парковать машины возле дома.В качестве альтернативы владельцам гаражей предлагают организовать въезд с соседних участков. С одной стороны находится заросший пустырь, через который пришлось бы прокладывать дорогу, с другой — двор соседнего дома. Для проезда оттуда необходимо снести сараи и решить проблему перепада уровней земельных участков.При этом вопрос использования соседних территорий остается спорным, поскольку в судебных решениях указано, что участки под гаражи выделялись с согласия собственников дома № 24–26 по улице Донской.Юрий Арабей надеется, что огласка поможет урегулировать ситуацию, участником которой он оказался.