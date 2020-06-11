Пенсионерке в Волгодонске вызвали «скорую» после неожиданного прихода полиции: видео

Жильцы многоквартирного дома начали войну с правоохранителями. Одной пенсионерке пришлось вызвать «скорую» после того, как полицейские прорвались в подъезд. Случай произошёл на улице Гагарина. В дверь волгодончан постучали полицейские и заявили, что им нужно сделать вырезку недавно восстановленной кровли.Со слов незваных гостей, обследовать крышу им нужно было в рамках расследования по делу об индивидуальном предпринимателе Лаврентьеве, который якобы подозревается в махинациях при проведении капремонта. Следователи выяснили, что подрядчик выполнял ремонт кровли в нескольких многоэтажках, в частности в доме № 60 по улице Гагарина. Есть подозрения, что предприниматель недобросовестно выполнил работу и мог присвоить деньги жильцов.Людей возмутило такое решение следователей. Они выступили против исследований, так как уверены, что их крыша сейчас находится в идеальном состоянии. Ремонт сделали совсем недавно, в 2018 году. И с тех пор крыша ни разу протекла. Жильцы испугались, что кусок вырезанной кровли им не восстановят, так как до конца гарантийного срока осталось три года, а сколько продлятся следственные действия, никому неизвестно.Старшая по дому вместе с соседями перегородили правоохранителям вход в подъезд. Они требовали показать документы, согласно которым у них есть право исследовать крышу. Вместо того чтобы предоставить бумаги, мужчины предупредили пенсионерку о том, что составят в отношении неё протокол по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. После они и вовсе стали угрожать ей применением физической силы. Отметим, что в определённых случаях полиция может применять силу, предварительно предупредив об этом. В ходе конфликта управляющей вдруг стало плохо. У неё резко поднялось давление, и она едва не потеряла сознание. Женщину усадили на лавочку, а правоохранители наконец смогли пройти в подъезд.Вместе с понятыми они измерили площадь кровельного покрытия, а затем начали делать вырезку. Визуально они определили, что ремонт произведён всё-таки плохо: старое покрытие не снимали, а рубероид (только в один слой) постелили на него.При этом представители подрядной организации, которая выполняла ремонт, заверили, что все работы проведены качественно. По словам начальника строительного участка Владимира Безуха, замену кровли произвели в строгом соответствии со сметой и техническим заданием.Проблема в этой истории заключается не только в том, насколько качественно выполнен ремонт, но и в том, насколько законным было «вторжение» правоохранителей. В открытых юридических источниках говорится о том, что подобное обследование жилого помещения должно производиться, только когда у полицейских есть на руках постановление суда. При отсутствии такой бумаги по закону исследование вообще могут признать незаконным. У жильцов возникли подозрения, что их хотят лишить управляющей компании «Уют», работой которой они довольны.Женщина-председатель домкома, которой понадобилась помощь медиков, говорит, что один из правоохранителей мог ударить её в грудь. Сейчас она находится в больнице и намерена разбираться в происходящем.