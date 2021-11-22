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Пенсионерка из Ростова пошла на рынок и пропала без вести

Пенсионерка из Ростова пошла на рынок и пропала без вести
В Ростове-на-Дону пенсионерка пропала после похода на рынок. 89-летняя Ольга Щикинова (Дубинина) ушла из дома утром 23 ноября, и с тех пор о ее местонахождении нет никакой информации.

Утром пенсионерка пошла на рынок в Северном микрорайоне. Однако ни к обеду, ни вечером она не вернулась назад. Обеспокоенные родственники обошли торговые ряды и опросили продавцов, не видели ли они бабушку. В отчаянии они обратились в полицию и к волонтерам, потому что пропавшая может нуждаться в медпомощи из-за почтенного возраста. Сейчас добровольцы прочесывают улицы и расклеивают ориентировки в надежде, что кто-то узнает женщину и сообщит родным о ее местонахождении.

На вид пропавшей пенсионерке - около 90 лет, у неё рост - 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы до плеч, глаза голубые. В день исчезновения на ней были серое пальто, синяя шапка, серые штаны, черные угги. С собой у нее был пакет для продуктов.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ольги Щикиновой, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт.
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