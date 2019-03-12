Пенсионерка, ехавшая из Москвы в Ростовскую область, перепутала автобусы и едва не попала на Украину



С приключениями прошла поездка из Москвы в Ростовскую область для 78-летней женщины. Пенсионерка перепутала автобусы и едва не уехала на Украину. К счастью, история закончилась благополучно.



Случай произошёл в Тульской области 12 марта. Пожилая москвичка купила билет до Ростовской области на автобус Москва – Элиста. На одной из остановок женщина вышла из автобуса, чтобы сходить в магазин. Сделав покупки, она вернулась в салон, села на своё место и продолжила путь. В Ростовской области на автостанцию её пришли встречать родственники. Однако в автобусе женщины не оказалось. Взволнованные родные заявили о пропаже родственницы в полицию.



Во время розыска пенсионерки, выяснилось, что после остановки в Тульской области, она села в другой автобус, следовавший в украинский город Донецк. Полицейские связались в водителем этого автобуса. Шофер подтвердил, что пенсионерка ехала в этом автобусе. Вскоре удалось установить местоположение бабушки.



В пресс-службе ГУ МВД по Тульской области сообщили, что в настоящее время пенсионерка уже прибыла в город назначения. Она чувствует себя хорошо, поездка завершилась благополучно.