Печь раздора: в Таганроге по иску соседа суд обязал хозяйку участка демонтировать мангал



Житель Таганрога через суд добился демонтажа соседского мангала во дворе. Разбирательства между жильцами улицы Колодезной длились несколько месяцев.



Женщина, проживающая в частном доме, установила в своём дворе кирпичный мангал, в котором готовила шашлык и иногда сжигала резину и пластик. Так как печь стояла вплотную к границе с другим домом, дым попадал на соседний участок, хозяин которого Сергей М. страдает астмой. После появления мангала, у него усугубились проблемы с дыханием.



Мужчина требовал, чтобы соседка убрала печь, но самостоятельно решить вопрос ему не удалось. Тогда он подал иск в Таганрогской городской суд. В ходе проверки провели специальную экспертизу, которая нашла несколько нарушений, допущенных при установке мангала. Выяснилось, что женщина нарушила требования противопожарной безопасности. Согласно правилам, печь должна стоять на расстоянии не менее одного метра от границы с соседним участком и не менее пяти метров от любого строения. Иначе появляется высокая вероятность возникновения пожара. К тому же, над мангалом была установлена дымовая труба, которая только усиливает тягу, из-за чего на большое расстояние разлетаются пепел и искры.



- После заключения эксперта ответчик согласилась с исковыми требованиями и пошла на мировое соглашение, - пояснил адвокат Александр Горбатко. - Она должна демонтировать печь и переставить её согласно требованиям противопожарной безопасности.



Женщину обязали убрать мангал до 31 января 2020 года.

