Патологоанатом: Коронавирус может передаваться от умершего
Сотрудники областного патологоанатомического бюро при работе с умершими от коронавируса соблюдают все те же меры предосторожности, что и медики, работающие в «красной» зоне. Об этом рассказал заместитель главного врача Юрий Макаренко во время брифинга 3 июня.
Вскрытие специалисты проводят в противочумных костюмах. По словам Юрия Макаренко, если не следовать требованиям, можно заразиться вирусом.
- Патологоанатом может инфицироваться только в том случае, если не будет соблюдать меры предосторожности. Все они досконально прописаны, - добавил эксперт.
Сотрудники патологоанатомического бюро не только проводят вскрытия для установления точной причины смерти, но и берут на анализ фрагменты органов умершего.
Тело выдают родственникам, предварительно обработав его дезраствором, который содержит 70% спирта. По желанию родных покойного могут выдать сразу после вскрытия либо подождать до двух недель, если по каким-то причинам они не могут его забрать по завершении процедуры.