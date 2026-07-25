Пассажиры часами не могут уехать с вокзала Ростова из-за задержки поездов

— Мест нет столько людей. Люди уже на полу, на ступеньках сидят, потому что сидеть негде. Три часа назад мы с девушкой должны были уехать в Адлер. Но наш поезд постоянно переносится по времени, — рассказал ростовчанин.

Фото: Всеволод Савинков

На главном железнодорожном вокзале Ростова десятки пассажиров продолжают ждать отправления поездов, которые были задержаны после сильного ливня вечером 25 июля.Обстановкой на вокзале поделился местный житель Всеволод Савинков. По его словам, спустя примерно три часа после начала массовых задержек ситуация практически не изменилась. К 21:00 с вокзала отправился только один поезд, при этом пассажиры продолжают прибывать.Пассажиров просят не покидать территорию вокзала, поскольку поезда могут прибыть раньше обновленного времени отправления. Из-за этого людям приходится часами ждать, не зная, когда они смогут отправиться в путь.