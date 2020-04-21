Пассажиров при покупке билетов на поезда обязали оставлять контакты на случай изменения графика
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Министерство транспорта России внесло изменения в «Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом».
Согласно внесённым изменениям с 23 апреля все пассажиры при покупке билетов в кассах РЖД или на сайте компании должны указывать свои контактные данные. Необходимо оставить либо номер мобильного телефона, либо адрес электронной почты.
- На телефон или почту будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет, - пояснили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
Добавим, что ранее пассажир мог оставлять контактную информацию для оперативного информирования о корректировках в расписании поездов только по желанию. Теперь данная норма закреплена в законе.