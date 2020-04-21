Пассажиров при покупке билетов на поезда обязали оставлять контакты на случай изменения графика

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Министерство транспорта России внесло изменения в «Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом».Согласно внесённым изменениям с 23 апреля все пассажиры при покупке билетов в кассах РЖД или на сайте компании должны указывать свои контактные данные. Необходимо оставить либо номер мобильного телефона, либо адрес электронной почты.Добавим, что ранее пассажир мог оставлять контактную информацию для оперативного информирования о корректировках в расписании поездов только по желанию. Теперь данная норма закреплена в законе.