Пассажиров поезда Москва-Таганрог поместили на самоизоляцию из-за попутчика с коронавирусом
После подтверждения диагноза коронавирус у жителя Матвеева-Кургана был определён круг лиц, контактировавших с ним.
Напомним, после прибытия поездом из Москвы мужчина почувствовал себя плохо. Он сразу обратился в районную больницу. У него выявили симптомы ОРВИ. Медики провели обследование. Так как дончанин прибыл из города со сложной эпидемиологической обстановкой, ему сделали тест на коронавирус, пишет DonDay Таганрог. Как позже сообщили в Роспотребнадзоре, диагноз подтвердился.
После получения положительных результатов теста, была обследована семья пациента, а также медики, контактировавшие с ним. В настоящее время по линии СКЖД проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия. Установлены пассажиры, ехавшие в одном вагоне с жителем Ростовской области. В настоящее время все они помещены под медицинское наблюдение.
За состоянием самого жителя Матвеева-Курганского района и членов его семьи также следят врачи. Мужчина с родными находится в самоизоляции. Дончанина не стали госпитализировать, так как на это нет показаний. Болезнь у пациента протекает в легкой форме.
Добавим, что примерно половина случаев заболевания коронавирусной инфекции, выявленных в Ростовской области, завезены из других регионов нашей страны. Так, например, диагноз подтвердился у жителя города Новошахтинска, вернувшегося из Москвы.