Пассажирам маршрутки №91 в Ростове пришлось выходить через дверь водителя

В Ростове-на-Дону пассажирам маршрутки №91 пришлось выходить через дверь водителя. По словам очевидцев, днем 27 мая в транспорте заклинило пассажирские двери.Проблема плохо работающих дверей в ростовских маршрутках никого уже не удивляет. В некоторых из них водителям приходиться нажимать на кнопку открытия по несколько раз. Иногда - и вовсе «помогать» дверям физически, отодвигая их в сторону.Вот и в этот раз в одной из таких маршруток произошла привычная ситуация: дверь заклинило. Сначала шофер долго нажимал на кнопку, но дверь так и не открылась. Тогда водитель общественного транспорта вышел на улицу. Затем он помог пассажирам выбраться через дверь с его стороны.Вернулся ли на линию этот транспорт или нет, неизвестно. Очевидно, что проблема перешла на новый уровень. Ранее людям порой приходилось ждать, когда дверь все-таки откроется. Теперь же оказалось, что можно оказаться и вовсе запертым в маршрутке. Микроавтобусы «Хендай», на одном из которых и застряли ростовчане, служит городу уже более 10 лет. И непонятно, как перевозчики до сих пор выпускают на линии изношенные автобусы.