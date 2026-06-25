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Партию списанной военной техники выставили на торги за 43,7 млн рублей под Ростовом

Партию списанной военной техники выставили на торги за 43,7 млн рублей под Ростовом

В Ростовской области стартовал аукцион, на котором будет реализована значительная часть списанной военной техники Министерства обороны. Общая стоимость всех лотов оценивается в 43,7 миллиона рублей, с возможностью достижения почти 50 миллионов по итогам торгов. Информация о мероприятии опубликована на официальной площадке «ГИС Торги».

Свыше 300 единиц различной техники, включая танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и армейские автомобили, хранятся на полигоне в селе Петровка Мясниковского района. Они распродаются как металлолом.

Особое внимание привлекает второй лот, за который начальная цена составляет 23,3 миллиона рублей. В него вошла внушительная коллекция бронетехники.

Танки: 22 Т-80, 5 Т-64, 1 Т-90, 12 Т-72, 6 Т-62.
Боевые машины и бронетранспортеры: 22 БМП-1, 25 БМП-2, 1 БМП-1КШ, 2 БРМ-1К, 1 БРЭМ-Л, 1 БРЭМ-1, 4 БТР-80/82, 1 БТР-80, 1 БТР-50, 11 МТ-ЛБ, 1 АТС-59, 1 БТС-4.
Автомобили: 1 КамАЗ-43114, 2 ГАЗ-66, 2 ВАЗ-2106, 1 ВАЗ-2101, 1 ВАЗ-2121, 10 УАЗ различных моделей (3909, 3903, 3962, 23632), 2 ГАЗ, 2 DESERTCROSS, 1 МАЗ.

В документации к торгам подчеркивается, что вся техника находится в неудовлетворительном состоянии и не подлежит восстановлению для выполнения своих прямых функций. Главная ценность лотов – содержащийся в них металл.

Заявки на участие в аукционе можно подать до 22 июля. Сами торги назначены на шесть дней позже. К участию в них допускаются исключительно компании, обладающие лицензией на деятельность по заготовке, хранению, переработке и продаже лома черных и цветных металлов.
Фото: ГИС Торги
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