Парламентарии Дона приняли закон о развитии виноградарства и виноделия в регионе

Вопросы поддержки донских виноделов и виноградарей обсудили 10 июня на 32-м очередном заседании Законодательного собрания Ростовской области. В рамках мероприятия народные избранники приняли закон «О развитии виноградарства и виноделия в Ростовской области».По словам спикера донского парламента Александра Ищенко, виноградарство и виноделие считаются значимыми отраслями сельского хозяйства Дона. В регионе работает 17 сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, которые занимаются выращиванием винограда. Площадь всех виноградников в Ростовской области составляет 2,5 тысячи гектаров.Однако ранее поддержку государства имело только виноградарство в качестве одной из отраслей сельского хозяйства. Донские виноделы при этом оставались в тени. В связи с этим комплексное регулирование не только виноградарства, но и виноделия было важной стратегической задачей на протяжении долгого времени. В основе нового закона заложено создание нормативно-правовой базы, которая позволит собрать воедино все меры государственной поддержки винодельческой отрасли и выведет на качественно новый уровень развитие эногастрономического туризма Ростовской области. Но существенным препятствием для решения этого вопроса было отсутствие федерального закона.- В прошлом году он был принят, и наступила очередь регионального законодательства для того, чтобы уже комплексно урегулировать те вопросы, которые с федерального уровня переданы на региональный, - рассказал председатель Заксобрания Ростовской области. - Ранее основной упор в господдержке делался на виноградарство. Работа винодельческих комплексов не получала акцентированной государственной поддержки. Сегодня это меняется. В новом областном законе будут прописаны условия, обязательства, механизмы оказания действенных стимулов для донских виноделов.Дон славится своими автохтонными сортами винограда, которые считаются изюминкой донского региона. Новый закон также предполагает поддержку виноградарей, выращивающих свои уникальные сорта (Красностоп золотовский, Плечистик, Пухляковский, Сибирьковый, Цимлянский черный и т.д.). Донские виноделы смогут получить колоссальную поддержку государства на развитие и продвижение своей продукции. В частности, у представителей винодельческой отрасли появится возможность не платить акцизы на отечественный виноград, используемый для производства вин. Кроме того, помощь в содержании виноградников также получит Пухляковский агропромышленный техникум.Напомним, в 2021 году из федерального и областного бюджетов выделили порядка 48 миллионов рублей на поддержку виноградарской и винодельческой отрасли. Это на 50% больше, чем в 2016 году. Помощь в развитии донского виноделия остается одним из приоритетов работы депутатов Заксобрания и правительства Ростовской области области.Эксперты уверены, что принятие областного закона о поддержке донских виноградарей будет способствовать популяризации собственного донского винного бренда и даст новый виток развитию внутреннего туризма. Продвижение винодельческой продукции региона станет еще одним способом привлечь интерес жителей и гостей региона к собственной продукции донских виноделов. А сформировать спрос на отечественного производителя помогут всевозможные фестивали, ярмарки и дегустации.