Парковку рядом с «Ростов Ареной» могут закрыть во время футбольного матча



В Ростове могут закрыть въезд на парковку «МегаМага» во время футбольного матча 9 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

«По необходимости при заполнении стоянки ТЦ «МегаМаг» транспортными средствами будут перекрыты въезды на данную парковку», - говорится в сообщении полиции.



Кроме того, в донском главке напомнили об ограничениях, которые будут введены в районе «Ростов Арены» в день футбольного матча.

Так, с 11:30 до 18:00 движение будет ограничено на западном и восточном проездах стадиона.



С 15:25 до 18:00 ограничат проезд в районе южного объезда «Ростов Арены», на развязке «Мебель МОЛЛ», съездах на южную сторону стадиона. В эти же часы движение будет ограничено на улице Пойменной – съезд с Ворошиловского моста на улицу Левобережную. Для автомобилистов также ограничат движение по съезду с Ворошиловского моста в сторону улицы Шоссейной (со стороны Ростова-на-Дону).



Водителей просят заранее продумывать маршрут и искать пути объезда участков, где будет ограничение движения транспорта.



Напомним, в понедельник, 9 марта, ФК «Ростов» сыграет с ЦСКА. Начало матча в 14:00. Болельщиков просят прибыть заранее, чтобы вовремя пройти досмотровые мероприятия.