Парфюмер из Ростова создаёт неповторимые ароматы для женщин
Парфюмер из Ростова-на-Дону создаёт индивидуальные ароматы для женщин, учитывая их темперамент, сферу деятельности и внешнюю уникальность. За два года 32-летняя Яна Чуваева прошла обучение, собрала авторскую линейку запахов и выпустила её в продажу в ростовском магазине одежды.
Яна закончила экономический факультет Ростовского государственного университета. После учёбы она проработала около пяти лет бухгалтером. Ростовчанка призналась, что эта профессия оказалась для неё скучной. Ей хотелось погрузиться в творчество и создавать что-то необычное.
Женщина заинтересовалась парфюмерным делом, когда поняла, что в её арсенале запахов все ароматы похожи друг на друга. После рождения второго ребёнка она записалась на онлайн-курсы по разработке духов. Яна тренировала свое обоняние, ассоциировала запахи с эмоциями, цветами, вкусами и училась разгадывать состав парфюмов.
- Каждый день я нюхала парфюмерные ингредиенты, которые мне выслали в рамках курса. Со временем одни и те же запахи воспринимались по-разному. Затем я научилась понимать и различать компоненты, из которых состоят духи. Ведь нельзя слепо верить всему, что написано на коробочке, - отметила Яна.
Ростовчанка изучила парфюмерную стилистику. По её словам, духи - это важная, завершающая часть гардероба: для работы, свидания, отдыха нужны совершенно разные запахи. Для этого нужно понимать психологию ароматных нот и разбираться в типаже, характере человека, его эмоциях.
- Это как хороший тон. Мы ведь не надеваем спортивный костюм в офис, а вечернее платье - на утреннюю пробежку, - объяснила парфюмер. - Например, древесный аромат задаст определённый настрой для деловой встречи, ванильная вишня - игривое настроение для романтического вечера.
Только после важной теоретической части Яна приступила к созданию ароматов. По её мнению, у каждого парфюмера свой почерк. Он выражается в добавлении любимого ингредиента в разные духи или в концепции запахов. Однако все великие и начинающие мастера придерживаются золотого правила трёх нот для достижения классического звучания. Так, в верхних нотах всегда слышатся цитрусы: лимон, бергамот, апельсин. Они заставляют нос работать, воспринимать запахи. Через 15-30 минут начинает солировать сердце. Это самый долгий аромат, и он может быть совершенно любым: сладким, свежим, цветочным, приторным и т. д. Завершает композицию шлейф, который часто остаётся напоминанием о нашем присутствии.
Свою линейку запахов Яна Чуваева создала за время карантина. Её набор составили девять парфюмов на все случаи жизни, вышедшие под логотипом ласточки.
- В молодости, когда мы только начинали встречаться с мужем, он меня ласково называл ласточкой, поэтому я особо и не раздумывала с выбором моего товарного знака, - призналась Яна.
Для того чтобы сделать одни духи, женщине потребуется как минимум месяц. Всё начинается с идеи. Далее она рисует пирамиду и прописывает в ней все компоненты, которые хочет услышать в готовом аромате.
- Я не всегда представляю, что получится на выходе. Как ингредиенты взаимодействуют между собой, чаще всего непонятно, - уточнила ростовчанка.
Базовая концентрация зреет около пяти дней. После чего женщина пробует аромат и делает несколько вариантов духов с добавлением различных ингредиентов в разных пропорциях. По словам парфюмера, этот процесс может продолжаться очень долго - от одного до семи дней.
- Я отбираю лучшие, на мой взгляд, три варианта запахов и показываю их клиентке. Для мужчин лучше готовить две версии, им так проще выбирать.
Когда заказчик определился с ароматом, Яна в течение двух недель делает для него полный флакон парфюма концентрацией, например, 30 миллилитров.
- Цена аромата складывается из его сложности, стоимости ингредиентов, входящих в него, - уточнила женщина. - Я разрабатываю для человека особый парфюм, работая через индивидуальность, поэтому, конечно, клиент платит за идею, за единичный уникальный экземпляр.
Недавно Яна побывала на выставке парфюмерии в Москве и показала столице свою линейку ароматов. Лидером коллекции стала Vanilla Cherry («Ванильная вишня» - прим. авт.). Также в списках фаворитов оказались Happy Modern Woman, Miss Success, Fresh Summer, Amber Flowers («Счастливая современная женщина», «Мисс Успех», «Свежее лето», «Амбровые цветы» - прим. авт.).
- Авторская парфюмерия - достаточно непростая вещь. Есть ароматы, олицетворяющие, например, лес после дождя в момент падения метеорита. Это невероятное искусство, даже не понимаешь, как и куда носить такой парфюм. Я выступаю всё-таки за носибельный аромат. Чтобы это было стильно, практично и со вкусом, - говорит парфюмер.
Яна добавила, что она придерживается в парфюмерии концепции для женщин и девушек. При этом она планирует выйти за рамки привычного и разработать ароматы для интерьеров и автомобилей.