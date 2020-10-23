Парфюмер из Ростова создаёт неповторимые ароматы для женщин

Парфюмер из Ростова-на-Дону создаёт индивидуальные ароматы для женщин, учитывая их темперамент, сферу деятельности и внешнюю уникальность. За два года 32-летняя Яна Чуваева прошла обучение, собрала авторскую линейку запахов и выпустила её в продажу в ростовском магазине одежды.Яна закончила экономический факультет Ростовского государственного университета. После учёбы она проработала около пяти лет бухгалтером. Ростовчанка призналась, что эта профессия оказалась для неё скучной. Ей хотелось погрузиться в творчество и создавать что-то необычное.Женщина заинтересовалась парфюмерным делом, когда поняла, что в её арсенале запахов все ароматы похожи друг на друга. После рождения второго ребёнка она записалась на онлайн-курсы по разработке духов. Яна тренировала свое обоняние, ассоциировала запахи с эмоциями, цветами, вкусами и училась разгадывать состав парфюмов.Ростовчанка изучила парфюмерную стилистику. По её словам, духи - это важная, завершающая часть гардероба: для работы, свидания, отдыха нужны совершенно разные запахи. Для этого нужно понимать психологию ароматных нот и разбираться в типаже, характере человека, его эмоциях.Только после важной теоретической части Яна приступила к созданию ароматов. По её мнению, у каждого парфюмера свой почерк. Он выражается в добавлении любимого ингредиента в разные духи или в концепции запахов. Однако все великие и начинающие мастера придерживаются золотого правила трёх нот для достижения классического звучания. Так, в верхних нотах всегда слышатся цитрусы: лимон, бергамот, апельсин. Они заставляют нос работать, воспринимать запахи. Через 15-30 минут начинает солировать сердце. Это самый долгий аромат, и он может быть совершенно любым: сладким, свежим, цветочным, приторным и т. д. Завершает композицию шлейф, который часто остаётся напоминанием о нашем присутствии.Свою линейку запахов Яна Чуваева создала за время карантина. Её набор составили девять парфюмов на все случаи жизни, вышедшие под логотипом ласточки.Для того чтобы сделать одни духи, женщине потребуется как минимум месяц. Всё начинается с идеи. Далее она рисует пирамиду и прописывает в ней все компоненты, которые хочет услышать в готовом аромате.Базовая концентрация зреет около пяти дней. После чего женщина пробует аромат и делает несколько вариантов духов с добавлением различных ингредиентов в разных пропорциях. По словам парфюмера, этот процесс может продолжаться очень долго - от одного до семи дней.Когда заказчик определился с ароматом, Яна в течение двух недель делает для него полный флакон парфюма концентрацией, например, 30 миллилитров.Недавно Яна побывала на выставке парфюмерии в Москве и показала столице свою линейку ароматов. Лидером коллекции стала Vanilla Cherry («Ванильная вишня» - прим. авт.). Также в списках фаворитов оказались Happy Modern Woman, Miss Success, Fresh Summer, Amber Flowers («Счастливая современная женщина», «Мисс Успех», «Свежее лето», «Амбровые цветы» - прим. авт.).Яна добавила, что она придерживается в парфюмерии концепции для женщин и девушек. При этом она планирует выйти за рамки привычного и разработать ароматы для интерьеров и автомобилей.