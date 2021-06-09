Парень, пострадавший при стрельбе в Ростове находится в крайне тяжелом состоянии
Врачи борются за жизнь парня, получившего огнестрельное ранение в ногу на Пушкинской
Парень, получивший ранение при стрельбе на улице Пушкинской, находится в ЦГБ №1 имени Семашко. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.
Пострадавший потерял много крови и теперь находится в состоянии геморрагического шока (прим. - крайне опасное для жизни человека состояние, развивающееся в результате острой кровопотери) 2-3 степени.
Напомним, вопиющий случай произошел вечером 9 июня напротив областного музея на Пушкинской. По словам очевидцев, водитель автомобиля BMW с грузинскими номерами остановился у дома № 94. У него завязалась потасовка с другим мужчиной. В какой-то момент оппонент выстрелил в водителя BMW, после чего скрылся. Подозреваемого разыскивает полиция.
DonDay.ru сообщил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ход расследования дела взят на контроль надзорного органа.