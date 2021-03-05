Парень из Ростова сменил карьеру банкира на мастера по наращиванию ресниц

В свои 25 лет ростовчанин Павел Блохин овладел несколькими профессиями: от госслужащего до работника банка. Кто бы мог подумать, что молодому человеку придется примерить на себя совсем не мужскую роль. Ведь ростовчанин претендует на звание единственного в городе мастера по наращиванию ресниц.Идея уйти с офисной работы в бьюти-сферу пришла молодому человеку несколько лет назад. В гостях у друзей он наблюдал, как его подруга наращивает клиенткам ресницы, и тоже заинтересовался. С любопытством Павел наблюдал за работой мастера и задавал вопросы.- Наблюдая за работой своей подруги, мне было безумно интересно попробовать наращивать ресницы самому. Но я боялся осуждения окружающих, думал, что люди обо мне неправильно подумают, - поделился Павел. - Так было до того момента, пока одна знакомая не показала мне профиль мужчины-лашмейкера. Я решил, что все-таки нужно попробовать.Огромную роль в принятии решения Павлом сыграла его супруга Виктория. Молодой человек рассказал жене, что очень хочет попробовать заняться наращиванием ресниц. Девушка поддержала мужа. С пониманием к желанию Павла отнеслись и его родители. Парень уволился с работы и записался на обучение. Получив сертификат, он сразу приобрел все необходимые инструменты и кушетку.- Первой клиенткой стала моя сестра, - рассказал Павел. - Сначала у меня получалось не все. В какой-то момент я даже подумал, что у меня не выходит и не стоит продолжать этим заниматься. Но когда работа была завершена, результат мне самому очень понравился.Лашмейкер выполняет классическое наращивание, 2D и 3D. В зависимости от типа мастер выбирает определенный метод наращивания. Предварительно он обрабатывает кожу, обезжиривает и наносит под глаза патчи, на которых рисует разметку. Она нужна для того,чтобы мастер положил правильной длины ресницу. А дальше - сам процесс выкладки.Молодой человек признался, что на деле все оказалось не так легко, как он себе представлял. Парню не давалась правильная выкладка искуственных ресниц на натуральные. Долгими часами он сидел и оттачивал мастерство на обычных ватных дисках, аккуратно выкладывая одну ресницу за другой.По словам ростовчанина, клиенток у него пока немного. В свободное от работы время он активно развивает свой Инстаграм, где публикует фото своих работ. Молодого человека активно поддерживают не только близкие люди, но и довольные клиенты.- У меня все спрашивают, как я решился на это. Например, в нашей области я не знаю парней, которые наращивают ресницы, - делится ростовчанин. - Клиенты хвалят мою работу. Это дает мне стимул двигаться дальше.Сейчас Павел набивает руку и клиентуру. В ближайшем будущем он собирается открыть собственную студию по наращиванию ресниц. Молодой человек уверен, что его ждет успех. Ведь он, наверное, единственный на Дону лашмейкер-мужчина.