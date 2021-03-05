Парень из Ростова сменил карьеру банкира на мастера по наращиванию ресниц
В свои 25 лет ростовчанин Павел Блохин овладел несколькими профессиями: от госслужащего до работника банка. Кто бы мог подумать, что молодому человеку придется примерить на себя совсем не мужскую роль. Ведь ростовчанин претендует на звание единственного в городе мастера по наращиванию ресниц.
Идея уйти с офисной работы в бьюти-сферу пришла молодому человеку несколько лет назад. В гостях у друзей он наблюдал, как его подруга наращивает клиенткам ресницы, и тоже заинтересовался. С любопытством Павел наблюдал за работой мастера и задавал вопросы.
- Наблюдая за работой своей подруги, мне было безумно интересно попробовать наращивать ресницы самому. Но я боялся осуждения окружающих, думал, что люди обо мне неправильно подумают, - поделился Павел. - Так было до того момента, пока одна знакомая не показала мне профиль мужчины-лашмейкера. Я решил, что все-таки нужно попробовать.
Огромную роль в принятии решения Павлом сыграла его супруга Виктория. Молодой человек рассказал жене, что очень хочет попробовать заняться наращиванием ресниц. Девушка поддержала мужа. С пониманием к желанию Павла отнеслись и его родители. Парень уволился с работы и записался на обучение. Получив сертификат, он сразу приобрел все необходимые инструменты и кушетку.
- Первой клиенткой стала моя сестра, - рассказал Павел. - Сначала у меня получалось не все. В какой-то момент я даже подумал, что у меня не выходит и не стоит продолжать этим заниматься. Но когда работа была завершена, результат мне самому очень понравился.
Лашмейкер выполняет классическое наращивание, 2D и 3D. В зависимости от типа мастер выбирает определенный метод наращивания. Предварительно он обрабатывает кожу, обезжиривает и наносит под глаза патчи, на которых рисует разметку. Она нужна для того,чтобы мастер положил правильной длины ресницу. А дальше - сам процесс выкладки.
Молодой человек признался, что на деле все оказалось не так легко, как он себе представлял. Парню не давалась правильная выкладка искуственных ресниц на натуральные. Долгими часами он сидел и оттачивал мастерство на обычных ватных дисках, аккуратно выкладывая одну ресницу за другой.
По словам ростовчанина, клиенток у него пока немного. В свободное от работы время он активно развивает свой Инстаграм, где публикует фото своих работ. Молодого человека активно поддерживают не только близкие люди, но и довольные клиенты.
- У меня все спрашивают, как я решился на это. Например, в нашей области я не знаю парней, которые наращивают ресницы, - делится ростовчанин. - Клиенты хвалят мою работу. Это дает мне стимул двигаться дальше.
Сейчас Павел набивает руку и клиентуру. В ближайшем будущем он собирается открыть собственную студию по наращиванию ресниц. Молодой человек уверен, что его ждет успех. Ведь он, наверное, единственный на Дону лашмейкер-мужчина.