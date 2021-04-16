Овны реализуют поставленные задачи, а Козерогам придется экономить: гороскоп на неделю
На этой неделе успешными будут любые начинания. Главное - все спланировать и четко идти к намеченной цели. Кому-то удастся подняться на вершину пьедестала, не прилагая никаких усилий, другим же придется потрудиться, чтобы их заметили. Астролог Антонина Кариер составила подробный прогноз для всех знаков Зодиака на предстоящую неделю.
♈ Овен — ментальных задач много: организовать, спланировать, договориться. Вам все по плечу, все успеете, главное - спокойствие!
♉ Телец — вам нельзя расслабляться. Внешние обстоятельства обязывают ответственно подойти к любому мероприятию в течение недели.
♊ Близнецы — чтобы волнение и беспокойство не сбивало вас с намеченного курса, составьте план дел на неделю и придерживайтесь его.
♋ Рак — не переживайте, если какие-то вопросы быстро не решаются. Чем основательнее вы их проработаете, тем меньше будет проблем в дальнейшем. Не злоупотребляйте сладостями.
♌ Лев — возможно, столкнетесь с неприятием или непониманием со стороны ближайшего окружения. Для достижения поставленной цели потребуется максимальная концентрация на ней.
♍ Дева — ваш аналитический и рациональный подход как нельзя кстати. Пусть меньше в объеме, но качественно выполненная работа.
♎ Весы — сложно договориться и быть услышанным. Ваше намерение охватить несколько дел и ускорить процесс соприкоснется с медленной обработкой информации другими участниками команды.
♏ Скорпион — люди могут удивлять вас неожиданными проявлениями. Не поддавайтесь эмоциям, настаивайте на своей точке зрения. События будут разворачиваться медленно.
♐ Стрелец — в работе с информацией, документами, при оформлении отчетов будьте внимательны. Лучше перепроверить и пересчитать.
♑ Козерог — во второй половине недели напряжение нервной системы уменьшится. В финансовых вопросах придерживайтесь экономии, не все свои желания сможете реализовать.
♒ Водолей — сложности в коммуникации и в учебе. Покупки для дома спонтанно нежелательно совершать - понравившаяся вещь может быть с дефектом.
♓ Рыбы — проговаривайте и переспрашивайте о самых незначительных мелочах во избежание сложностей в самый ответственный момент. При возникновении командировки располагайте собственными деньгами на непредвиденные ситуации.