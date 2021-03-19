Овны могут встретить любовь, а Козероги рискуют попасть в аварию: гороскоп на неделю
Последняя неделя марта принесет представителям знаков Зодиака романтическое настроение и возможность завести любовные отношения. Также это время для успешных сделок и деловых знакомств. Подробный прогноз для представителей звездного неба составила астролог Антонина Кариер.
♈Овен — источаете нежность и обаяние, дружелюбны к людям. Можете влюбиться. Планеты способствуют людям, занимающимся творчеством и созданием красоты.
♉Телец — хочется новшеств, чего-то эдакого, планов громадье… Важно постепенно переходить от замысла к воплощению, планируя при этом сумму расходов в бюджете.
♊ Близнецы — дела не терпят суеты. Раскрытию лидерских качеств поспособствует умение вести диалог и находить компромисс. А кто-то пойдет на эксперименты с внешностью.
♋Рак — сотрудничество с женщинами или подарок, своевременно преподнесенный, ускорят решение важных вопросов.
♌Лев — присутствует желание находиться среди красивых и успешных людей, показать себя во всей красе. У кого-то возникнут романтические отношения с представителем иностранной культуры.
♍Дева — появится возможность установить контакт с состоятельным клиентом. Не пускайтесь в погоню за его вниманием. Чем конкретнее и профессиональнее ваше предложение, тем больше шансов подписать с ним контракт.
♎Весы — удачно сообщничество с женщинами или галантными мужчинами. Коммерческий успех ожидаем у людей, умеющих действовать решительно и дипломатично.
♏Скорпион — чем реальнее вы смотрите на свои возможности и на те гарантии, которые сулят вам, чем настойчивее вы отстаиваете собственные интересы, тем эффективнее идут дела.
♐Стрелец — любые творческие проекты осуществимы при ответственном подходе к делу и вашей собранности. Желание обновить гардероб и внешне преобразиться. Посещение выставок и МК по стилю, украшениям и модным аксессуарам.
♑Козерог — будьте внимательны в дороге, сдержанны в общении, а в переговорах - убедительны. Займитесь убранством дома или будете решать вопросы по недвижимости.
♒Водолей — миротворчество и помощь близким людям. Благоволят звезды тем, кто обучает, и тем, кто обучается. Не спешите расходовать деньги на первую попавшуюся вещь.
♓Рыбы — мечтать и фантазировать полезно всем. А вот для реализации инсайтов необходим четкий план и трезвый расчет.