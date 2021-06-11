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Овнов ждет ремонт, а Рыбам придется потратиться на детей: гороскоп на неделю

Овнов ждет ремонт, а Рыбам придется потратиться на детей: гороскоп на неделю
Неделя неизвестности и летания в облаках начинается для представителей всех знаков Зодиака. Однако этот фактор отлично скажется на людях творческой профессии - многим идеям и замыслам суждено сбыться. Подробный прогноз составила Антонина Кариер.

♈ Овен — поездка может не оправдать ваших надежд. Есть вероятность приобретения или ремонта мебели, начала капитального ремонта или реконструкции недвижимости.

♉ Телец — может произойти судьбоносное событие на этой неделе. Деньги нежелательно одалживать друзьям.

♊ Близнецы — обманчивое представление о себе и о происходящей с вами ситуации. Туман развеется к концу недели — сможете реально оценить обстановку.

♋ Рак — состояние стресса продолжается: на фоне взаимоотношений с людьми из ближайшего окружения или из-за самочувствия партнера. На людей творческих специальностей снизойдет вдохновение.

♌ Лев — энергия для активных действий появляется, но все еще нет четкого плана. Не спешите с вложением денежных средств или оформлением кредита.

♍ Дева — с поставленными задачами придется справляться самостоятельно: решения могут быть пересмотрены, а партнер или коллеги по цеху могут подвести в ответственный момент.

♎ Весы — неработоспособное состояние в течение недели. Но возникнут ситуации, требующие мобилизации сил или решения за счет материальных средств.

♏ Скорпион — во взаимодействии с клиентами возможно недопонимание во взглядах, сложно договориться. При этом есть вероятность установить контакт с новыми контрагентами.

♐ Стрелец — люди, с которыми сотрудничаете, могут внести коррективы в договоренности или не выполнить свои обязательства. У некоторых из вас появляются мысли о модернизации или расширении жилища.

♑ Козерог — конфликтные ситуации в межличностных отношениях, споры на почве желания сохранить свой авторитет.

♒ Водолей — спортивные ставки, покупка лотерейных билетов не принесут выигрыш. Располагает неделя к занятиям с детьми, посещению театра, обучению видеосъемке или актерскому мастерству.

♓ Рыбы — потребуются финансовые вложения в развитие детей. Из-за невнимательности или забывчивости решение вопросов, связанных с недвижимостью, может затянуться.

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