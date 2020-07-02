Отмените романтические свидания: ростовский астролог рассказал, чего ждать от лунного затмения
Последнее в летнем сезоне лунное затмение произойдёт 5 июля. В этот день наша планета отбросит слабую полутень на Луну. Увидеть затмение из-за его слабости смогут только специалисты. Небесное явление можно наблюдать в период с 7:29 до 7:44, максимальная фаза придётся на 7:30. На зодиакальном круге лунное затмение произойдёт на оси знаков Рак –Козерог, сообщает ростовский астролог.
Как пояснила Ольга Шумилина, лунное затмение на активизирует всё, что имеет отношение к карьере, репутации, положению в обществе, отношениям родители-дети.
В течение прошедшей недели на рабочем месте у вас могли возникнуть трения с начальством, с сослуживцами и, как следствие, сейчас вам хочется быстро сменить работу, начальника и коллектив. Откажитесь от воплощения своего решения, вернитесь к этому вопросу как минимум в середине июля.
Также могут появиться проблемы, связанные с одним из ваших родителей, трения в общении.
Могут быть неприятности в отношениях с противоположным полом, раздражающие ошибки. По возможности на выходные 4 и 5 июля попытайтесь отменить романтические встречи. В эти два дня нелегко удаются малые знаки внимания, нежные отношения. Всё воспринимается чересчур серьезно, а попытки самоутверждения за счёт унижения других могут пройти незамеченными.
Лунное затмение на оси Рак-Козерог накладывает отпечаток на самочувствие, появляются боли в спине, коленях, обостряются хронические заболевания опорно-двигательной системы.
Хотелось бы обратить внимание на то, что за три дня до, три дня после и в день затмения лучше отказаться от:
- дорогостоящих покупок;
- проведения процедур, связанных с проколом кожного покрова, в день полнолуния (5 июля) повышаются риски кровотечения;
- подписания договоров, контрактов;
- начала важных мероприятий, сделок;
- принятия решений.
Для снятия внутреннего напряжения займитесь уборкой в доме, работами на приусадебном участке.