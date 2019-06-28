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Отменили, не успев начать: из Ростова в Баку не полетят самолёты

Отменили, не успев начать: из Ростова в Баку не полетят самолёты
Самолёты из Ростова-на-Дону в Баку не будут летать. Об отмене рейсов сообщили в компании, которая должна была осуществлять авиаперевозки. В качестве причины называют отсутствие спроса на билеты.

Планировалось, что самолёты начнут курсировать с 6 июля и будут вылетать каждую субботу. Оказалось, что дончане не заинтересованы летать в данном направлении, и компания продала очень мало билетов. Даже снижение стоимости не увеличило спрос. Все пассажиры, которые всё-таки купили билеты, получат свои деньги обратно.

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