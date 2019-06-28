Отменили, не успев начать: из Ростова в Баку не полетят самолёты



Самолёты из Ростова-на-Дону в Баку не будут летать. Об отмене рейсов сообщили в компании, которая должна была осуществлять авиаперевозки. В качестве причины называют отсутствие спроса на билеты.



Планировалось, что самолёты начнут курсировать с 6 июля и будут вылетать каждую субботу. Оказалось, что дончане не заинтересованы летать в данном направлении, и компания продала очень мало билетов. Даже снижение стоимости не увеличило спрос. Все пассажиры, которые всё-таки купили билеты, получат свои деньги обратно.