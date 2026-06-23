Открыт прием заявок на участие в Межрегиональной методической школе для педагогов
Межрегиональная методическая школа — это возможность для педагогов со всей страны вместе обсудить актуальные вопросы гражданской идентичности и межнационального согласия, выработать практические рекомендации по воспитанию патриотического сознания у молодежи. Методическая школа пройдет с 24 июня по 6 июля 2026 года и в онлайн-среде, и очно, на базе Ростовского государственного экономического университета.
Методическая школа — одно из мероприятий проекта «Алтарь Победы: народы и религии на страже Отечества» в 2026 году. Главная цель «Алтаря Победы» — повышение компетенций педагогов в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
К участию приглашаются преподаватели педагогических вузов, образовательных организаций среднего общего и среднего профессионального образования.
Прием заявок на участие в Межрегиональной методической школе открыт на сайте https://алтарь-победы.рф. Участие бесплатное. Также на сайте размещена информация и о других мероприятиях проекта: конкурсе методических разработок, командном онлайн-марафоне для педагогов и научно-практической конференции.
Межрегиональная методическая школа станет уникальной площадкой для обмена опытом и выработки новых подходов к патриотическому воспитанию. Участники разберут эффективные методики, обсудят роль исторической памяти и духовных ценностей в формировании гражданской позиции учащихся.
Своими лучшими практиками и наработками поделятся ведущие приглашенные эксперты в области педагогики, истории и межнациональных отношений.
Участники Методической школы получат удостоверения установленного образца о прохождении курса повышения квалификации.
Регистрируйтесь на сайте https://алтарь-победы.рф. и присоединяйтесь к числу тех, кто формирует будущее патриотического воспитания в России!
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