Отбывающие в Ростовской области наказание за терроризм украинцы получат премию президента Зеленского



Фото: Amp.znaj.ua, Владислав Рязанцев / Медиазона

Осуждённые в Ростове за терроризм украинцы получат премию Левка Лукьяненко. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.



Всего премию получат 11 осуждённых в России украинских граждан. Двое из них отбывают наказание в Ростовской области. Это Алексей Сизонович, который, по версии следствия, готовил теракт на вокзале в станице Лихой и Павел Гриб, осуждённый за содействие терроризму. Ежемесячно они будут получать от государства по 200 долларов.



Добавим, что стипендия была учреждена при Петре Порошенко в 2018 году. Она выплачивается гражданам Украины, задержанным в России.



Левко Лукьяненко - украинский диссидент и политик времен СССР умер на 89-м году жизни 7 июля 2018 года.



Напомним, 61-летнего Алексея Сизоновича осудили в июле 2017 года. Он приговорён к 12 годам строгого режима. По версии обвинения, пенсионер готовил теракты в Ростовской области. До этого он якобы взрывал поезда в ЛНР. Там его задержали местные силовики, но смог сбежать, однако через месяц попался российским пограничникам.



Павел Гриб был задержан в июле 2017 года. По версии следствия, он во время переписки со знакомой из Сочи, уговаривал её устроить взрыв в школе во время выпускного вечера. Молодого человека приговорили к шести годам тюремного заключения. Павел Гриб не согласился с вынесенным решением и сейчас пытается его обжаловать.