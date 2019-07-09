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Отбывающие в Ростовской области наказание за терроризм украинцы получат премию президента Зеленского

Отбывающие в Ростовской области наказание за терроризм украинцы получат премию президента Зеленского
Фото: Amp.znaj.ua, Владислав Рязанцев / Медиазона
Осуждённые в Ростове за терроризм украинцы получат премию Левка Лукьяненко. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Всего премию получат 11 осуждённых в России украинских граждан. Двое из них отбывают наказание в Ростовской области. Это Алексей Сизонович, который, по версии следствия, готовил теракт на вокзале в станице Лихой и Павел Гриб, осуждённый за содействие терроризму. Ежемесячно они будут получать от государства по 200 долларов.

Добавим, что стипендия была учреждена при Петре Порошенко в 2018 году. Она выплачивается гражданам Украины, задержанным в России.

Левко Лукьяненко - украинский диссидент и политик времен СССР умер на 89-м году жизни 7 июля 2018 года.

Напомним, 61-летнего Алексея Сизоновича осудили в июле 2017 года. Он приговорён к 12 годам строгого режима. По версии обвинения, пенсионер готовил теракты в Ростовской области. До этого он якобы взрывал поезда в ЛНР. Там его задержали местные силовики, но смог сбежать, однако через месяц попался российским пограничникам.

Павел Гриб был задержан в июле 2017 года. По версии следствия, он во время переписки со знакомой из Сочи, уговаривал её устроить взрыв в школе во время выпускного вечера. Молодого человека приговорили к шести годам тюремного заключения. Павел Гриб не согласился с вынесенным решением и сейчас пытается его обжаловать.

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